شبوة: إنجاز 60% من مشروع تأهيل مطار عتق الدولي

أعلنت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن)، الثلاثاء، إنجاز 60% من مشروع تأهيل مطار عتق الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" أن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق، ومعه الوكيلان المساعدان للمحافظة سالم الأحمدي وعلي الكندي اطلعوا على عملية التأثيث والتجهيز الإداري لصالة وإدارة مطار عتق الدولي ومبنى الأرصاد التابع له يتم تنفيذها بتكلفة ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال بتمويل من المنحة الرئاسية المقدمة للمحافظة خلال العام الماضي والبالغة مليار ريال.

وقال مدير عام المطار سالم لملس إن عملية التأثيث والتجهيز الإداري لمنشأة المطار بلغت نسبة إنجازها حتى الآن حوالي 60 بالمائة.ولفت إلى الجهود التي بذلت وتبذل من قبل الجهات المختصة من أجل إعادة تأهيل المطار بالكامل لضمان سرعة تشغيله واستئناف رحلات الطيران منه واليه.



وأشاد الوكلا بالجهود التي تبذل في هذا الاتجاه..منوهين إلى الأهمية الحيوية والهامة التي يمثلها المطار بالنسبة للمحافظة وخدمة المواطنين والحركة التجارية والاستثمارية فيها..داعيين إلى تضافر جهود الجميع من أجل التسريع في عمليات التأهيل والتجهيز للمطار ومختلف منشأته لضمان تشغيله واستئناف رحلات الطيران فيه.

