إدارة التوجيه المعنوي بشرطة تعز تنتج الفيلم الوثائقي "مشوار الأمن في تعز"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب تعز - الخليج 365

انتجت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز فيلما وثائقيا تحت عنوان (مشوار الأمن في تعز).



ويأتي هذا ضمن برامجها وأنشطتها الإعلامية.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، يجسد الفيلم دور رجال الأمن في حفظ الأمن والإستقرار وحماية مؤسسات الدولة ومراحل عودة المؤسسة الأمنية في تعز بعد إنقلاب مليشيات الحوثي والتدمير الممنهج الذي تعرضت له المؤسسة الأمنية في تعز.

ويستعرض الفيلم أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة الأمنية والصعوبات التي واجهتها بعد انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية.

كما يسلط الضوء ايضا على النجاحات الأمنية التي تحققت والتحسن الأمني الذي تشهده محافظة تعز بفضل الجهود المبذولة من قبل قيادة شرطة محافظة تعز ممثلة بمدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وضباط وصف وأفراد الأمن واليقظة التامة من قبل منتسبي أفراد الأمن في مختلف الوحدات الأمنية.