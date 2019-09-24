الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة في الفازة والجبلية بالحديدة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قصف حوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون عيار 82 صباح اليوم الثلاثاء.

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في الوقت نفسه ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بالقذائف الصاروخية نوع ” لُــو ” وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وسلاح 12.7.

وواصلت مليشيات الحوثي الإرهابية والموالية لإيران التصعيد اليومي في الحديدة ، في إطار سلسلة الإنتهاكات والخروقات المستمرة للهدنة الأممية التي بدأت أواخر العام المنصرم 2018 وبرعاية أممية.

حيث شنت المليشيات عمليات قصف واستهداف واسعة طالت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية التحيتا ومنطقة الفازة الساحلية التابعة لها جنوبي الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا أن المليشيات قصفت مواقع القوات شمال مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبالقذائف من عيار 82 ، في الوقت الذي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على المواقع من سلاح الدوشكا بشكل مكثف.