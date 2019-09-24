شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : " "انفراد "....أسماء شهداء أسرة الحالمي في الفاخر بالضالع الذي جرى قصفهم من طيران التحالف بينهم نساء وأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر أن ضحايا قصف طيران التحالف صباح اليوم على منزل علي حمود الحالمي وشقيقة احمد حمود الحالمي في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع ان جميعهم فارقوا الحياة. وحسب المصادر لخاصة التي تحدثت لليمن السعيد ان عدد من الضحايا سقطوا بينهم نساء واطفال. الاسماء: 1/عبدالله عباس علي حمود الحالمي طفل 3 أشهر .. متوفي 2/سعاد عباس طفلة سنه ونصف ..متوفيه 3/يسري عباس طفلة 6 سنوات ..متوفيه 4/فرح عباس طفله ثمان.سنوات .متوفيه 5/حماس عباس طفلة تسع سنوات ..متوفيه Advertisements 6/عباس علي حمود الحالمي 35 سنه متوفي 7/عبدالناصر علي حمود عباس 27 سنه متوفي 8/تغريد سيف محمد مسعد الحالمي العمر: 30 سنه. 9/ ياسمين مصلح مثنى عازب العمر 27 سنه. 10/جمال عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر سنه واحده. 11/ فاطمة عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر: سنتين 12/ سمية عبدالغني الصيادي. وطفل في بطنها باخر شهر. واضافت المصادر ان هناك شهداء اخرين من المسعفين و جرحى آخرين من العمال الذين حاولوا إسعاف الضحايا وتم قصفهم وهم على متن السياره في الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : " "انفراد "....أسماء شهداء أسرة الحالمي في الفاخر بالضالع الذي جرى قصفهم من طيران التحالف بينهم نساء وأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.