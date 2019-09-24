شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يؤكد أن هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشار سياسي جنوبي إلى أن هناك تغييرات واسعة يعد له في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي من ضمن هذه التغييرات عودة الحكومة الشرعية إلى عدن .
وقال السياسي جابر محمد في تصريح له، إن تغيرات واسعة في قيادة المناطق العسكرية تغيرات وزارية وتقليل عدد الوزارات الى 24وزارة .
وبين جابر أن اتفاق جدة يضع شبة محاصصة توافقية في المناصب لبعض المحافظات المحررة، واخراج جميع المعسكرات خارج عدن .
وأكد أن من بين الاتفاقيات عودة الحكومة الى عدن .
واختتم تصريحه بالقول :"هذا ما يناقش حتى الان والله يعلم كيف ستسير الامور".
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