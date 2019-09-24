شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني لنائشين والاندية والمحافظات التي ينتمون إليها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عبر منتخبنا الوطني للناشئين عن انتماء حقيقي لليمن كقيمة وخارطة وجدانية وجغرافية موحدة وهو ما اختزله انتمائهم لكافة المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا . ​​​​​​​ ​​​​​​​ Advertisements ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ وفيما يلي اسماء المنتخب للناشئين واين يلعبون:



1- أحمد البريهي- حارس مرمى( 22 مايو صنعاء)

2- محمد سهيل - حارس مرمى ( إتحاد إب)

3- بسام فريد - حارس مرمى ( الراية شبوة)

4- محمد ناجي - مدافع ( شعب إب)

5- هشام بلابل - مدافع ( الرشيد تعز)

6- محمد البتول - مدافع ( الشرطة صنعاء)

7- فيصل المعروفي - ظهير أيسر ( الجيل أبين)

8- عمر الطيري - ظهير أيمن ( وحدة صنعاء)

9- علاء أبكر - ظهير أيمن ( شعب صنعاء)

10- حسن الكوماني - ارتكاز ( وحدة صنعاء

11- عبدالرحمن العصري - ارتكاز ( شعب صنعاء)

12- عمر باعمور - ارتكاز ( المنصورة عدن)

13- هلال الصماط - ارتكاز ( 22 مايو )

14- عبدالرحمن الشامي - صانع ألعاب ( وحدة صنعاء)

15- محمد راضي - صانع ألعاب ( شمسان عدن )

16- محمد بوتشي - جناح أيسر ( فحمان أبين )

17- محمد دمبر - وسط أيمن ( الشعلة عدن)

18- أحمد السوادي - جناح أيمن ( اليرموك صنعاء)

19- محمد العقيلي - وسط أيسر ( شعب صنعاء)

20- أيمن الرعوي - جناح أيمن ( شعب إب )

21- أيمن علوان - مهاجم ( شعب إب)

22- حمزة محروس - مهاجم ( أهلي تعز)

23- أحمد مرشد- مهاجم ( أهلي تعز)

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