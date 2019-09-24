الاكثر مشاهدة - عاجل : وصول السيد بصورة مفاجئة الى هذه الدولة الخليجية ومصادر تكشف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول السيد بصورة مفاجئة الى هذه الدولة الخليجية ومصادر تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد الى سلطنة عُمان في زيارة تبحث فيها مع مسؤولين عمانيين وآخرين يمنيين تطورات الملف اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن السيد ستبحث الوساطة العُمانية ومبادرة السلطان قابوس بن سعيد حول الاسرى من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وهم محمد نجل شقيقه محمد عبد الله صالح وعفاش، نجل طارق محمد عبدالله صالح .

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وبحسب المصادر فإن محمد وعفاش، لا زال محتجزين لدى جماعة ولم يتم الافراج عنهم، بناء على وساطة السلطان قابوس.