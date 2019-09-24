شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..!

كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح عن متغيرات طارئة على المشهد اليمني وتوجهات لإيقاف الحرب . وفي تغريدة على حسابه في منصة تويتر، ربط جميح بين تصريحات وزير الخارجية الايرانية التي اعلن فيها استعداد طهران لانها الحرب باليمن ، وبين تغريدة مستشار محمد بن زايد التي قال فيها ان الوقت حان لوقف الحرب في اليمن . وقال جميح: "‏أن يعلن ظريف عن استعداد طهران لإنهاء الحرب باليمن، بعد يوم من إعلان روحاني عن خطة إيرانية لأمن الخليج،وأيام من إعلان الحوثي وقف استهداف السعودية،فهذا يعني أن المطبخ واحد". Advertisements

وأضاف: "ترى،هل لتغريدة عبدالخالق عبدالله أن هذا هو الوقت المناسب لوقف عمليات التحالف في اليمن، علاقة بالمطبخ المذكور؟ )".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.