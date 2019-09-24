الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المصلوب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الجيش

كتب الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019، هجوما للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات لشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة، بعد قصف مدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم تمكنت خلالها قوات الجيش من كسر الهجوم وإجبار مسلحي المليشيا على التراجع.

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وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والمتمردين أعقبت المواجهات.

وتشهد مختلف مديريات الجوف، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

ويتقاسم الطرفان السيطرة على المحافظة التي تزيد مساحتها عن 40 ألف كيلو متر مربع منذ ثلاثة أعوام.