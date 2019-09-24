تعز.. ندوة سياسية بعنوان "الانقلاب الاسود وتداعياته"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - متابعات

نظمت المبادرة الوطنية لاستعادة الدولة بمحافظة تعز ، اليوم ، ندوة سياسية بعنوان (الانقلاب الاسود وتداعياته).



واستعرض الباحث عبد الهادي العزعزي في ورقته ،تأريخ الجماعة الحوثية باعتبارها سلالية تنتهج العنف وترفض المواطنة المتساوية وتعمل على تمزيق الهوية الوطنية ،وتدعي ملكيتها استنادا للحق الالهي في الحكم النابع من الفكر الشيعي.

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فيما استعرض سكرتير دائرة الشباب بمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني عيبان السامعي ،الجذور التاريخية للانقلاب الحوثي كثورة مضادة ..مشيرا الى جملة من الاليات الاستبدادية في احتكار السلطة واخضاع الشعب لإرادة الحاكم.

وتناول الباحث عارف اليوسفي في روقته ،انقلاب الانتقالي على الشرعية اسبابه ومساراته وانعكاساته على الشرعية وادائها وعلى مسألة استعادة السلطة الشرعية ومدى استفاضة الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وشدد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام علي سرحان ، على ضرورة استكمال تحرير محافظة تعز من المليشيا الحوثية، وضرورة التفاف مختلف المكونات السياسية حول الشرعية وترك المماحكات الحزبية والمصلحة الحزبية والعمل من اجل استكمال التحرير..لافتا الى انعكاسات انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية وعلى دحر انقلاب الحوثي والحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي.