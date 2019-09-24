وكالة: الحوثيون مستمرون في سرقة المعونات وتوزيع ما تبقى منهم على أنصارهم

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي الإرهابية حصرت توزيع المساعدات الغذائية المخصصة للفقراء والمحتاجين والنازحين على مشرفيها والموالين لها وأسر قتلاها وبيع جزء كبير منها في السوق السوداء.



ونقلت وكالة خبر عن مصادر وصفتها بـ"الوثيقة" قولها، إن مليشيا الحوثي حصرت المساعدات الغذائية المقدمة من قبل منظمة الغذاء العالمي والمخصصة للفقراء والمحتاجين والأسر النازحة ووزعتها على أعضائها والموالين لها.

وذكرت المصادر، أن المليشيات تقوم بتوزيع الحالات المستحقة للفقراء عبر كشوف جاهزة قدمها مشرف الحوثيين في المديرية ومشرفو المليشيا في الاحياء باسم أسر قتلاها من مراكز التوزيع في عدد من المدارس الحكومية بالعاصمة صنعاء.

وبينت المصادر أن الكثير من الحالات يقوم مشرفو المليشيا بالاستحواذ عليها ثم توزيعها على عناصرهم والموالين لهم وبيع بعضها في السوق السوداء.

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وأشارت المصادر أن الحالة المقدمة من منظمة الغذاء العالمي تحتوي على (كيس ونصف دقيق ودبتي زيت و5 كيلو عدس و2 كيلو سكر).

واتهم برنامج الغذاء العالمي في أواخر العام الفائت الحوثيين بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين، مشيراً إلى أن لديه أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة.

وطالب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بإنهاء فوري لتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة على سرقة مليشيا الحوثيين للمعونات الإغاثية في العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد التي تقع تحت سيطرتهم.

وأكد تحقيق استقصائي قام به برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المسجلين، أن العديد من المحتاجين في العاصمة صنعاء لم يتلقوا الحصص الغذائية التي يحق لهم الحصول عليها. وفي مناطق أخرى، تم حرمان الجياع من الحصص الكاملة.