ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

حضرموت

كتب متابعات_الخليج 365

أصدر مركز الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، توقعاته بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز انه يتوقع طقس صحو إلى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على السواحل الجنوبية والشرقية.

كما توقع المركز بوجود طقس صحو إلى غائم جزئيا، على المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكيل السحب الرعدية الممطرة.

Advertisements

وفي محافظة أرخبيل سقطرى، أفاد المركز بطقس غائم جزئيا على معظم مناطق الأرخبيل، مع رياح جنوبية غربية شديدة السرعة تصل إلى30 عقدة.

وأكد المركز وجود بأن يكون الموج في خليج عدن خفيف إلى معتدل من5 –1 متر تقريبا .

وطالب مركز الأرصاد الجوي بمطار عدن الدولي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من التواجد بالقرب من الشعاب والوديان ومجرى السيول .

وعن درجة الحرارة في العاصمة عدن توقع بأن تكون العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 29درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في مدينة سئيون بمحافظة حضرموت، ستكون العظمى 39 درجة مئوية، و الصغرى 20 درجة مئوية.