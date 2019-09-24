نضال سعيد السبع

قال نضال سعيد السبع، المحلل السياسي اللبناني ، إن وزير الداخلية احمد الميسري ، والذي كان يتوعد بمحاكمتي بعد حلقة لي في إحدى الفضائيات العربية، اصبح الان طريداً شريدا ، بسبب تورطه فى ملفات فساد وعلاقة مع التنظيمات الارهابية.



واكد السبع لـ"الخليج 365"، أن المسيري بالامس طرد من صنعاء وبعدها من عدن ثم من مواقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حتى أصبح محطم الارقام القياسية فى جينيس في الطرد.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أن مصير المسيري يضاف إليه التناقضات الخاصة بالصحفي انيس منصور بين الامس واليوم ، فليس من المعيب ان يكون له راي ووجهة نظر ، ولكن العيب ان ينقل البندقية من كتف إلى اخر من القاعدة إلى الإخوان

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كانت هذه تفاصيل خبر محلل لبناني لـ"اليمن العربي": المسيري الذي طالب بمحاكمتي أصبح محطم الأرقام القياسية في الطرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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