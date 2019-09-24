القحوم يزور موقع مشروع منتزه المكلا بارك ويلتقي بالمدير العام للمشروع

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكلا

نفذ مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحوم زيارة تفقدية الى موقع مشروع منتزه المكلا بارك خلف المنصة "الكرنفال" ، الذي تنفذه شركة نجوم الخليج للمهرجانات والمعارض.



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وخلال الزيارة التقى مدير مكتب الثقافة بالمدير العام لمشروع منتزه المكلا بارك خالد النهدي، واستمع منه الى شرح مفصل حول الأعمال الجارية في المشروع المتمثلة في ردم الأرضية وتجهيز مبنى حجر الأساس الذي من المقرر أن يضعه محافظ حضرموت في الأيام القادمة.

من جانبه أشاد مدير مكتب الثقافة بمشروع منتزه المكلا بارك المتكامل الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى جمهورية اليمن عموماً والمكلا خصوصاً، وقال أن المشروع سيحدث نقلة نوعية لتحريك عجلة السياحة والثقافة وجلب أعداد كبيرة من الزوّار من خارج المكلا.

واشار مدير مكتب الثقافة الى أن الموقع تتناسب مساحته وموقعه لإحتضان الفعاليات الثقافية والفنية والفكرية، مؤكدا اعتزامه على اقامة مهرجان موسم نجم البلدة السياحي القادم 2020م في منتزه المكلا بارك.