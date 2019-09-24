شاهد.. الإعصار المداري “هيكا“ يصل سواحل عُمان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365 - خاص

رصد "الخليج 365" مقطع فيديو من اعصار “هيكا“ بعد وصوله المناطق العمانية.



ويظهر في المقطع تغير كلي للأجواء، حيث صاحبها برد خفيف، الى جانب عواصف تبدو غير قوية.

وكانت أكدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر في ديوان محافظة حضرموت، صباح الثلاثاء، تطور الاعصار المداري “هيكا“ الى الدرجة الثانية.

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وأشارت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر إلى أن الإعصار يتحرك صوب سلطنة عمان، والمنطقة الشرقية والوسطى.

وتابعت، لا توجد تأثيرات مباشرة - حتى الآن - على محافظات بلادنا الشرقية خلال 48 ساعة مقبلة.

وكانت قد أعلنت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر في ديوان محافظة حضرموت، يوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول الجاري أن سرعة الإعصار بلغت، في 65 عقدة عند المساء، فيما بلغ الضغط الجوي 988 ملبيار.