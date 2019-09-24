المنطقة العسكرية الأولى تقتحم مقر انتقالي القطن وتنهب مواد إغاثية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 القطن كتب الخليج 365 أقدمت قوات من المنطقة العسكرية الأولى، على اقتحام مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي في مدينة القطن بوادي حضرموت.

Advertisements وقالت مصادر إن قوات المنطقة العسكرية الاولى داهمت مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي ونهبت مواد الإغاثة المخصصة للمديرية. وذكر المصدر أن قوات الجيش قامت باعتقال لجنة توزيع الإغاثة بالمديرية.

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