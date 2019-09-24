الحوثري يدشن معهد “أبكس الدولي“ بالمكلا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - خاص

دشن مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالباقي الحوثري، بمعية المدير التنفيذي أصيل سعيد بلحمر، معهد ابكس الدولي بمدينة المكلا بحي المساكن يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول الجاري .



وفي حفل الإفتتاح حث الحوثري على الالتزام بالمعايير المطلوبة لتنفيذ الدورات المختلفة التي سوف تساهم في تأهيل جيل ذو خبرة ومعرفة مطلوبة ومواكبة للتطور .

واكد الحوثري ان مكتب التعليم الفني والتدريب المهني حريص على مراقبة نشاط المعاهد الخاصة والذي يساهم في تطوير الأداء للمعاهد كافة لتقديم خدمة ممتازة للشباب والشابات .

لافتا بالقول أن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، تولي كل الاهتمام والرعاية في إقامة هذه المشاريع الحيوية والتي سيكون رافداً لسوق العمل .

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هذا وعبر الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ان مكتب الوزارة حريص على افتتاح المعاهد النوعية التي تغطي احتياجات الشباب والشبابات في سوق العمل .

شاكراً كل من كان له المساهمة في افتتاح هذا المشروع سواء من الجانب الحكومي او الجهات ذات العلاقة .

ويؤكد المدير التنفيذي لمعهد "أبكس" الدولي “أصيل سعيد بلحمر“ وكادره "لليمن العربي" ، أنهم يسعون جاهدين إلى تحسين وضع التعليم الأكاديمي في حضرموت، وذلك عبر تقديم تكنيكات جديدة ينفردون بها عن غيرهم.

ويشير بلحمر في سياق حديثه "لليمن العربي" إلى أن الوضع الآمن الذي تشهده حضرموت بفضل رجالها المخلضين وجهود محافظها المخلص اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، سبب كفيل بأن يجعل منها محافظة مميزة عن غيرها في كثير من الجوانب لا سيما قطاع التعليم.