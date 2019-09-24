الشعوري: الإخوان تنظيم إرهابي يخدم أجندات دولية لهدم الأوطان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الاخوان

كتب كتبت - أماني عزام

قال العميد فيصل الشعوري، قائد مقاومة جبهة الغرب لواء الحسم في اليمن، إن ثورات الإخوان المسلمون ستتوالى على الحكومات المتعاقبه ولن يستقر بهم الحال حتى يقضو على كافة الدول العربية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية يهرولون خلف السلطه ويلهثون وراء الثروة فيهلكون الحرث والنسل من أجل الوصول إلى غاياتهم ومقاصدهم شعارهم الغاية تبرر الوسيلة.



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وأوضح "الشعوري" في تصريح خاص، أن الإخوان لهم أجندة وأهداف متنوعة منها القضاء على أنظمة الثورات القومية التي أطاحت بالإستعمار الأجنبي في منتصف القرن الماضي والإجهاز على مكتسباتها وتدمير مقدراتها وطمس معالمها وتأريخها وزمن حدوثها ورمزيتها ويستبدلونها بمثل هذه المسميات الثوريه اللتي يطلقون عليها إسقاط النظام وترحيل القادة والرؤساء وزعزعة الأمن والإستقرار وبالتالي تجد أن الإخوان لايختلفون عن الشيعه بشيء إلا بالمسميات والمصادر الداعمة ، ولكن مهمتهم جميعًا هي إستهداف الدول العربية وإقلاق السكينة وترويع الآمنين .

وأكد أنهم لن يحرروا القدس ولن يتحرروا من قيود إمريكا ولا هدف لهم غير خدمة صانعيهم ومموليهم كتركيا اللتي تدعم الإخوان وإيران اللتي تدعم الشيعة، لافتًا إلى أن روسيا تقف وراء تركيا وأمريكا وراء إيران وما الإدعاءات بالخلاف والعداء إلا

تضليل لايرقى إلى مستوى مايظهر من القول ومايخفى