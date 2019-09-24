شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور "جميح" يكشف عن متغيرات طرأت في مواقف اطراف رئيسية في الازمة اليمنية وتوجهات لوقف الحرب باليمن ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب والناشط الاعلامي البارز الدكتور "محمد جميح"تغريدة حول تعاقب تصريحات ومواقف تشير الى وجود توجهات طارئة لوقف الحرب باليمن . "اليمني اليوم "ينشر نص تغريدة "جميح":



"‏أن يعلن ظريف عن استعداد طهران لإنهاء الحرب باليمن،بعد يوم من إعلان روحاني عن خطة إيرانية لأمن الخليج،وأيام من إعلان الحوثي وقف استهداف السعودية،فهذا يعني أن المطبخ واحد.

ترى،هل لتغريدة عبدالخالق عبدالله أن هذا هو الوقت المناسب لوقف عمليات التحالف في اليمن، علاقة بالمطبخ المذكور؟

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