شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى مشارف أبين لحسم المعركة .."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت تعزيزات عسكرية سعودية جديدة، إلى قوات الجيش الوطني في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الإثنين، 23/أيلول/2019م،

واكدت مصادر عسكرية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة، تضم عدداً من الأطقم والمدرعات والعربات وصلت الى مديرية شقرة قادمة من محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

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وقالت المصادر إن التعزيزات تأتي دعماً لقوات الجيش الوطني المتمركزة في مديرية شقرة، تأهبا لمعارك محتملة مع مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتتوالى تعزيزات قوات الجيش الوطني إلى المنطقة وسط ترقب لإندلاع مواجهات مع مليشيا الحزام الأمني التابعة للانتقالي الذي يقود تمرداً مسلحاً بدعم إماراتي ضد الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.