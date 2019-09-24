شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الصقر "الحروي": منتخب الناشئين وحد شتات اليمنيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عبر نائب رئيس نادي الصقر رجل الأعمال الأستاذ رياض عبدالجبار الحروي عن سعادته بما قدمه لاعبي منتخب الناشئين في مباريات تصفيات مجموعتهم الاسيوية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة ، وحقق فيها نتائج باهرة وحدة الانفاس اليمنية وانستهم حالة الشتات التي يعيشونها بفعل الظرف المعاش.

وقال نائب رئيس نادي الصقر " الحروي" للرياضة جماليات لا تقبل بزمان ومكان .. لهذا كنا جميعا امام الشاشات لنشهد معزوفة يمنية رائعة باقدام هؤلاء الصغار الذين تحدوا الظرف الصعب وغياب ابسط ما يحتاجوة ليتفوقوا على انفسهم بتلك الصورة الرائعة التي أكدت أن لدينا الكثير لنضعه في منافسات كرة القدم.

وأضاف: بعيدا عن كل التفاصيل وطعمها المر .. لدينا روح انتصارية تمتلك الحماس لتكون جزء في منظومة الأداء الكروي على المستطيل .. لهذا كان المشهد رائع يعبر عن نفسه ويصنع حالة إصرار عجيبة لدى صغارنا الذين تالقوا بصورة ذات شان ، ليؤكدوا أن الإرادة اليمنية تسقط اي ظرف ، فما بالكم بالظرف الذي تعيشه البلاد.

وختم " الحروي" : دعونا نفرح ونرافق تلك الابتسامات بروح الرياضة وشغفها الذي رافنا به تلك الجماليات التي قدمت باقدام لاعبينا الصغار دون استثناء .. نبارك للجميع التأهل المستحق للمنتخب الناشئ إلى نهائيات آسيا.

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