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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : محافظة جنوبية تستفيق على وجود ترسانة عسكرية ضخمة على اراضيها والذعر يصيب المجلس الانتقالي

تتواصل للاسبوع الثاني على التوالي التعزيزات العسكرية السعودية إلى جنوب اليمن , وسط احتمالات قوية بقرب اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي .

في هذا الصدد فقد وصلت تعزيزات عسكرية سعودية جديدة، إلى قوات الجيش الوطني في محافظة أبين جنوبي اليمن، مساء امس الإثنين، 23/أيلول/2019م.

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واكدت مصادر عسكرية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة، تضم عدداً من الأطقم والمدرعات والعربات وصلت الى مديرية شقرة قادمة من محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقالت المصادر إن التعزيزات تأتي دعماً لقوات الجيش الوطني المتمركزة في مديرية شقرة، تأهبا لمعارك محتملة مع مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي .

وتتوالى تعزيزات قوات الجيش الوطني إلى المنطقة وسط ترقب لإندلاع مواجهات مع مليشيا الحزام الأمني التابعة للانتقالي الذي يقود تمرداً مسلحاً ضد الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.