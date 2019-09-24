شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تخرج عن صمتها لاول مرة وتكشف عن جنسية الرئيس العربي الذي زود الحوثيين بالاسلحة الخطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ايران تخرج عن صمتها لاول مرة وتكشف عن جنسية الرئيس العربي الذي زود الحوثيين بالاسلحة الخطيرة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية قال ”ظريف“ إن الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها "من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة".

Advertisements

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية في الوقت نفسه أن الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم.

وشدد ”ظريف“ على أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في مناطقها الشرقية.

وتبنت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.