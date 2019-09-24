الاكثر مشاهدة - النفيسي يستفز الجماهير .. ويشن هجومًا ناريًا على ‘‘أم كلثوم’’ وأنصارها .. يطلق هذا الوصف القبيح عليها .. شاهد ماذا قال؟

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عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ اجم المفكر الكويتي، عبدالله النفيسي، الفنانة أم كلثوم، بكلمات استفزت جمهورها المصري والعربي.

ووصف الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، بـ " مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، مشيرًا إلى أن جمهورها كان يلجأ للسكر في الوقت الذي كانت تنظم فيه حفلات أم كلثوم. اجم المفكر الكويتي، عبدالله النفيسي، الفنانة أم كلثوم، بكلمات استفزت جمهورها المصري والعربي.ووصف الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، بـ " مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، مشيرًا إلى أن جمهورها كان يلجأ للسكر في الوقت الذي كانت تنظم فيه حفلات أم كلثوم.

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