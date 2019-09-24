الاكثر مشاهدة - عائض القرني يخاطب العرب بلغة الأعاجم ويظهر متحدثًا بالإنجليزية .. شاهد ماذا يقصد

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عدن - ياسمين التهامي - تزامنًا مع احتفال المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني للمملكة، نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ولكن باللغة الإنجليزية .
وكتبت "القرني" في تغريدته، قائًلا: "وطننا، المملكة العربية السعودية، أرض الإسلام والسلام، فاليوم تحتفل بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني، اليوم الذي وحد فيه الملك عبد العزيز أمتنا".
وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى مرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود.
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