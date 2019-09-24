الاكثر مشاهدة - الوليد بن طلال يفاجئ السعوديين بخبر طال انتظاره ويكشف عن تغييرات تاريخية قريبة .. شاهد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يفاجئ السعوديين بخبر طال انتظاره ويكشف عن تغييرات تاريخية قريبة .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رسالة إلى السعوديين، بمناسبة العيد الوطني للمملكة، ونشر مقطع فيديو على "تويتر"، قال فيه إن السعودية بلاد فخر وعز، وأنها تشهد تغيرا استراتيجيا.

قال الوليد بن طلال إن المستقبل سيكون جميلا جدا، مشيرا إلى أنه متفائل جدا بهذا المستقبل، مضيفا "دام عزك يا وطن. السعودية همة حتى القمة".

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تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 أيلول/سبتمبر 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".

وشهدت عدة مدن سعودية احتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي يصادف اليوم الاثنين؛ وانطلقت في عدة مدن فعاليات مختلفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأطلق المواطنون بهذه المناسبة، الألعاب النارية في مدن ومناطق بأنحاء المملكة، كما بينت مقاطع مصورة نشرت على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، منذ يومين، عن فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأطلقت للمرة الأولى فعالية "تجارب السعودية".