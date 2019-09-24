الاكثر مشاهدة - هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته!

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دافعت رنا الحريري زوجة الفنان السوري باسم ياخور مقدم برنامج ” أكلناها ” المثير للجدل، عن زوجها عقب الهجوم الذي تعرض له.

وكان تعرض ” ياخور ” إلى هجوم عبر منصات مواقع التواصل بسبب الأسئلة التي يوجّهها لضيوفه خلال برنامج ” أكلناها ” والتي وصفت بأنها غير مناسبة أو أنه يظهر في طياتها وجود خلاف بين ياخور والضيف.

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وقالت رنا عبر ” ستوري ” إنستجرام، إن زوجها ليس هو من يضع أسئلة البرنامج ولا يتدخل فيها بل يطرحها فقط على ضيوفه، مشيرة إلى أن الأسئلة يتم وضعها من فريق الإعداد وليس ” تأليف باسم “.

وأضافت رنا أن البرنامج تم تصويره كاملاً بشكل مسبق، ويتم عرض الحلقات عشوائيًا حسب ما تراه الشركة المنتجة مناسبًا.

وتابعت: ” هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنه ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة اللي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولًا “.