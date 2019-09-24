شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طفلة يمنية طلب الأمير الوليد بن طلال رؤيتها والحديث معها ووعدها بهدية لا تخطر على البال ( شاهد صورة الطفلة الجميلة واسمها ولماذا طلب الامير الوليد رؤيتها ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر ناشطون ان طفلة يمنية اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها لمنتخب اليمن للناشئيين حتى ان الأمير الثري الوليد بن طلال طلب رؤيتها ووعدها بتحقيق اي طلب تطلبه مهما كان .

وكان ناشطون ناشطون قد تداولو على مواقع التواصل الاجتماعي صور أصغر مشجعة يمنية في مباراة الأمس بين ناشئي اليمن وبنجلاديش.

وأشعلت صور الطفلة اليمنية أصالة كمال الرياشي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في استاد سباير بالدوحة وهي تشجع المنتخب اليمني.

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وقال ناشطون أن الطفلة أصالة أجبرت والدها على الذهاب مبكراً إلى الملعب لتشجيع منتخب الناشئين اليمني.