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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد مقاطع فيديو جنسية للرئيس السيسي تثير جنون المصرين وهذا من يقف خلف تسريب الفضيحة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان والمقاول المصري الشهير محمد علي، يهدد فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بنشر فيديوهات جنسية له.
الحساب الذي يحمل اسم “أسرار محمد علي” على تويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:” في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك”
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