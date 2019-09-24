عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان والمقاول المصري الشهير محمد علي، يهدد فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بنشر فيديوهات جنسية له.

الحساب الذي يحمل اسم “أسرار محمد علي” على تويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:” في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك”

جديد الحدث أونلاين:

في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك 😂 — أسرار محمد علي (@MohamedSecrty) September 23, 2019

أسرار محمد علي@MohamedSecrt8

في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مقاطع فيديو جنسية للرئيس السيسي تثير جنون المصرين وهذا من يقف خلف تسريب الفضيحة (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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