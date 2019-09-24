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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
فاعلية تأييد
كتب
متابعات_الخليج 365
قال الإعلامي الحضرمي، حسن بن سميدع، يا أبناء حضرموت الشرفاء البواسل العظماء النبلاء الحكماء قفوا صفاً واحداً بجانب قائدكم الفذ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت-قائد المنطقة العسكرية الثانية خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها حضرموت.
وأضاف في منشور له ، بانه ماتم تنفيذه خلال الأيام الماضية ليس بالأمر البسيط وقرار بات يعطي حضرموت هيبتها وعودة كرامتها وعزتها بعد ان كان البعض يعتقد انه سيجعل حضرموت خاضعة وخانعة ولكن باءت الأمر جلياً وواضحاً والشعب الحضرمي تفهم ويتفهم قيادته التي بإذن الله ستظل موضع ثقة له.
وقال اعتقد أن الفترة القادمة ستشهد بلبلة ومنشورات مغلوطة من قبل ضعفاء النفوس لا تعطوا لهم بال ولاتهتموا لما يقولونه فالموامرات كبيرة وجمة على حضرموت ولكن اثبتوا كثبوت قائدنا "البحسني " على منصة الفعالية يوم أمس ولم يتزحزح او يميل لان رغبة الشعب وطموحه وقراره هو اكبر داعم وسند لقياداته.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي حضرمي: ما حدث بالمكلا يعطي حضرموت هيبتها وعودة كرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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