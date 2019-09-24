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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
المكلا
كتب
الخليج 365 - خاص
كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى "لليمن العربي"، أنه تم القبض على شبكة إعلامية شمالية معادية بأحد فنادق المكلا.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكره، إنه تم القبض على الشبكة تعمل على تشويه دول التحالف العربي الداعم للشرعية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة الشقيقة.
وقال مصدر إعلامي "لليمن العربي"، إن من ضمن الشبكة الشمالية المعادية، إعلامي قام بنهب مخصصات الإعلاميين الذين قاموا بتغطية انعقاد جلسة البرلمان في سيئون مؤخرا.
هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول العملية.. لمزيد من المعلومات نوافيكم بها لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول يؤكد “لليمن العربي“ القبض على شبكة إعلامية شمالية معادية بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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