مصدر مسؤول يؤكد “لليمن العربي“ القبض على شبكة إعلامية شمالية معادية بالمكلا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

المكلا

كتب الخليج 365 - خاص

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى "لليمن العربي"، أنه تم القبض على شبكة إعلامية شمالية معادية بأحد فنادق المكلا.



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وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكره، إنه تم القبض على الشبكة تعمل على تشويه دول التحالف العربي الداعم للشرعية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة الشقيقة.

وقال مصدر إعلامي "لليمن العربي"، إن من ضمن الشبكة الشمالية المعادية، إعلامي قام بنهب مخصصات الإعلاميين الذين قاموا بتغطية انعقاد جلسة البرلمان في سيئون مؤخرا.

هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول العملية.. لمزيد من المعلومات نوافيكم بها لاحقا.