وزير الثقافة يهدد سلطات مأرب بالاعتصام في حال لم يفرج عن الناشط "مطير"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

وزير الثقافة

كتب متابعات_الخليج 365

هدد وزير الثقافة في حكومة الشرعية، مروان دماج، بالاعتصام أمام السجن الذي يُعتقل داخله الناشط الحقوقي حافظ مطير، في حال لم تطلق سلطات مأرب سراحه.



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وقال دماج، في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذا لم يُطلق حافظ مطير بعد كل المحاولات والتوجيهات وعداً أن نعتصم أمام محبسه، ولا نغادر إلا معه".

وكان محافظ مأرب سلطان العرادة، ألقى مسؤولية اختطاف وسجن الناشط حافظ مطير، على النيابة العسكرية، في وقت اعترف بأن الاحتجاز كان بأمر قهري على خلفية منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعترف محافظ مأرب، ضمنياً، في مذكرة إلى القاضي أحمد سعيد المفلحي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بأن النيابة العسكرية ترفض إخلاء سبيل الناشط مطير، رغم وجود توجيه صريح من النيابة العامة بذلك.