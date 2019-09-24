الميليشيات تقصي العشرات من ضباط الأمن لرفضهم القتال في صفوفها

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

أقصت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، 90 ضابطاً من قوات الأمن العام، لرفضهم القتال في صفوفها ضد قوات الشرعية والتحالف العربي .



وأكدت مصادر أمنية في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي طردت 90 ضابطاً من قوات الأمن العام العاملين في مختلف الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة، لرفضهم الانخراط في الجبهات.

وكشفت المصادر، وفق صحيفة عكاظ، أن الضباط الذين جرى الاستغناء عنهم وهم معينون منذ عهدي الرئيسين علي صالح وعبدربه منصور هادي، استبدلوا بعناصر حوثية لا علاقة لها بالعمل الأمني.

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وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات حاولت في الفترة الماضية الضغط على الضباط والأفراد للذهاب إلى الجبهات لكنهم رفضوا فكان عقابهم الطرد، وحذرت من خطورة تدمير المؤسسات الأمنية وانعكاساتها على مصالح وأمن المواطن.

وأضافت أن الميليشيات تعيش حالة رعب ووجهت اتهامات للضباط بالعمالة والفساد، مهددة باختطافهم في حال أصدروا أي بيانات أو قاموا بأي تحركات.

وقالت إن عدد الضباط والجنود الذين جرى إقصاؤهم من مختلف الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات بلغ أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط كبار في الاستخبارات رفضوا إعلان الولاء لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.