إرصاد حضرموت: "هيكا" تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى في بحر العرب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

اعصار

كتب الخليج 365

قالت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر، في ديوان محافظة حضرموت، الاثنين، إن آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الرصد السطحي أوضحت تعمق العاصفة المدارية المتواجدة في بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

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وأضافت، في بلاغ رسمي، أن سرعة الإعصار بلغت، مساء الاثنين، 65 عقدة، فيما بلغ الضغط الجوي 988 ملبيار.

وأوضحت أن الإعصار "هيكا" يتحرك بالاتجاه شمال - غرب نحو سواحل جنوب وسط سلطنة عمان بين جزيرة مصيرة والوسطى وظفار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 24- 25 سبتمبر 2019م.