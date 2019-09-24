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أحمد عمر بن فريد: حضرموت قالت كلمتها بأنها خلف البحسني وعرت موقف محافظ شبوة

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

بن فريد

بن فريد

أحمد عمر بن فريد: حضرموت قالت كلمتها بأنها خلف البحسني وعرت موقف محافظ شبوة

كتب

الخليج 365

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي بأرووبا أحمد عمر بن فريد، إن حضرموت اليوم تجلد الجميع " الشرعية، عملاء شبوة ،عناصر الاحتلال، قنوات الدجل والفتنة".

 

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وأضاف بن فريد على تويتر:الأهم أنها عرت ثورات قطر التي تعتمد على المشاهد المفبركة وقالت هنا توجد الحقيقة حيث يحتشد الآلاف الأحرار فلماذا لا تنقلون ولو جزء من الحقيقة؟!.

 

وتابع: حضرموت التي قالت اليوم بصوت واحد #كلنا_خلف_البحسني ، و #معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت

عرت وفضحت موقف بن عديو محافظ شبوة من خلال عقد مقارنة بين موقفه الذي باع نفط شبوة وخسر أهلها والبحسني الذي منع بيع نفط حضرموت فاشتراه أهل حضرموت وثمنوا موقفه..فعلا الرجال مواقف والتاريخ يسجل ويقارن.

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