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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
أدوية
كتب
الخليج 365 - المكـلا
أقرت الهيئة العليا للأدوية سحب ومنع بيع كافة الادوية التي يدخل في تكوينها مادة ranitiden بعد ان أفادت تقارير عدد من هيئات الادوية الدولية باحتمال وجود شوائب من مادة nitrosodinmm ethylamine المسببة للسرطان.
وبحسب تعميم صادر عن الهيئة فيمنع بيع واستخدام الأدوية التي تحتوي هذه المادة الفعالة بجميع اشكالها الصيدلانية والتراكيز المختلفة ومن الشركات والاسماء التجارية من السوق اليمنية حتى التأكد من خلوها من تلك الشائبة بناء على نتائج التحاليل المعتمدة لدى الهيئة والتي ستعمل على نشره واعلان نتائج هذه التحاليل حال استكمالها.
وشددت الهيئة على توقيف وصف وصرف هذه المستحضرات واعادتها الی الوكلاء والموزعين في كافة انحاء اليمن بأسرع وقت ممكن وابلاغ الادارة العامة بالهيئة العليا للادوية بعدن وفروعها في صنعاء والحديدة وتعز والمكلا عن اي عراقيل قد تواجههم.
وحثيت الهيئة جميع الاجهزة الرقابية بالمتابعة.. منبهة الی ضرورة الابلاغ عن اي اثار جانبية او شكوی من وجود اي منتج صيدلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العليا للأدوية تقر سحب ومنع بعض الادوية لاحتوائها على مادة مسببة للسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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