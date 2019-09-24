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عدن - ياسمين التهامي - صافرات الانذار تدوي الآن في مطار دبي ، انفجارات عنيفة واللسن اللهب تتصاعد في السماء ، وقناة العربية تنشر خبر عاجل وتكشف عن" المفاجأة الصادمة"

اكد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ان حالة من الشلل الكامل والرعب والهلع تهيمن في في مطار ‎#دبي الان جراء سماع انفجار المطار وتصاعد السنة الدخان . وبحسب الناشطون فانه يعتقد ان طائرة مسيرة قد تكون تابعة لميلشيا الحوثي التي هددت في وقت سابق باستهداف مواقع حيوية داخل ابو ظبي ودبي . وبثت قناة العربية خبرا عاجلا عن توقف الحركة الملاحية بشكل اضطراري بمطار دبي

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