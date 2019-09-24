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عدن - ياسمين التهامي - البيت الأبيض وسط العاصمة صنعاء.. محمد علي الحوثي يفتتح ”قصره الجديد” بعد عامين من البناء (شاهد الصورة والتكلفة)

نشر ناشطون مولون للمليشيا الحوثية صور لقصر قالوا انه يتبع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي الذي عمل رئيس اللجنة الثورية الحوثية وقيادي بارز في المليشيات. الناشطون قالو أن محمد علي الحوثي استغرق سنتين لبناء القصر بأحدث المواصفات وأفخر الأثاث وانه افتتحه في يوم 21 سبتمبر ودخله مع عائلته بعد أن كان يسكن في فلة تابعة لأحد قيادات لشرعية. Advertisements وتقدر التكلفة الاجمالية للقصر الذي أنشأه الحوثي بأكثر من 450 مليون ريال يمني ويعيش المئات من القيادات الحوثية في ثراء فاحش فيما يموت الالاف من اليمنيين بالجوع والأمراض والأوبئة

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