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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الشيخ الذي ساند الحوثيين في إسقاط جبهة العود؟ شاهدوا كيف كانت نهايته ومعه العشرات من أقاربه (الأسماء)

ارتكبت مليشيات الحوثي المسلحة جرائم مروعة امس الاثنين واقدمت على تصفية مشائخ قبليين واختطاف آخرين في محافظة إب (وسط اليمن). وفي التفاصيل قالت مصادر محلية لمأرب برس أن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا قرية العجلة بمنطقة العود التابعة لمديرية النادرة شرق إب صباح امس الإثنين وداهموا منازل مواطنين واقدموا على إعدام كلا من الشيخ "خولان فاضل " قيادي محسوب على حزب المؤتمر و "عامل على فاضل " بعد اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقبلين من ابناء المنطقة.

ارتكبت مليشيات الحوثي المسلحة جرائم مروعة امس الاثنين واقدمت على تصفية مشائخ قبليين واختطاف آخرين في محافظة إب (وسط اليمن). وفي التفاصيل قالت مصادر محلية لمأرب برس أن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا قرية العجلة بمنطقة العود التابعة لمديرية النادرة شرق إب صباح امس الإثنين وداهموا منازل مواطنين واقدموا على إعدام كلا من الشيخ "خولان فاضل " قيادي محسوب على حزب المؤتمر و "عامل على فاضل " بعد اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقبلين من ابناء المنطقة.

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