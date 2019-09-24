شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م. الوحدة ريال يمني دولارأمريكي Advertisements الذهب عيار 24 865.6. 29 ريالًا 48.96 $ الذهب عيار 22 27.376.8 ريالًا 44.88$ الذهب عيار 21 26.132.4 ريالات 42.84 $ الذهب عيار 18 22.399.2 ريالاً 36.72$ أوقية الذهب 929.030 ريالًا 1.523 $ كيلو الذهب 29.864.38 ريالًا 48.958 $

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