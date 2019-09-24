الاكثر مشاهدة - السعودية تفاجئ مواطنيها وتصدر توجيهات صارمة بشأن العلم السعودي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ مواطنيها وتصدر توجيهات صارمة بشأن العلم السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الهيئة السعودية للمواصفات عن إصدار أول مواصفة قياسية للعلم السعودي، لتصبح المملكة أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة‎.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، أن متطلبات صناعة علم السعودية هي أن يكون مستطيل الشكل يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء تتوسطه الشهادتان. Advertisements ​ ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ ولفتت الهيئة إلى أنه يجب أن تكون نوعية قماش العلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات، مع ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوما للأشعة فوق البنفسجية.

وشددت الهيئة على منع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف، وأن يكون لونهما هو اللون الأبيض.



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