شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزاليوم الثلاثاء، انفجار عنيف مدينة مأرب، شرقي صنعاء. وقالت مصادر محلية، إن انفجاراً عنيفاً هز غرب مدينة مأرب صباح اليوم ، مؤكداً أن السبب ناجم عن انفجار صاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون وسقط بالقرب من المجمع الحكومي وعلى بعد كيلومتر واحد من مستشفى محمد هايل للأمومة والطفولة. Advertisements ​ ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ ولم تورد المصادر أي تفاصيل إضافية حول سقوط ضحايا في الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.