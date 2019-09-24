الاكثر مشاهدة - بعد ظهورها بفستان جريئ : موقف محرج للغاية لـ‘‘حلا الترك’’ مع المذيعة على الهواء مباشرة .. شاهد ماذا فعلت (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها بفستان جريئ : موقف محرج للغاية لـ‘‘حلا الترك’’ مع المذيعة على الهواء مباشرة .. شاهد ماذا فعلت (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - واجهت الفنانة الشابة حلا الترك موقف محرج على يد ” مذيعة ” ، وذلك خلال وجودها في حفل قناة “ نيكولوديون للأطفال ” .
حيث طلبت ” المذيعة ” من ”حلا” أن تغني لها مقطع من أي أغنية، تحبها وجه الخصوص، فسألتها الفنانة الشابة عن اسمها فكانت أغنية “ بابا نزل معاشه ” .
وبدى الاستياء على وجه ”حلا” ، خاصة وأن أغنية “بابا نزل معاشه” غنتها في طفولتها في عام 2011، كما أنها اصدرت الكثير من الأغاني بعدها.
ورغم شعور ” حلا ” بالإحراج إلا أنها تداركت الموقف سريعًا وغنت الأغنية بكل عفوية.
وخطفت حلا الترك الأنظار بإطلالتها في حفل قناة “ نيكولوديون للأطفال ” ، حيث ارتدت فستاناً أخضر اللون قصير من بيت أزياء maje paris.
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