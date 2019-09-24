الاكثر مشاهدة - لن تصدق من يكون؟ : كبير حاخامات اليهود يصلي ويبتهل ويبكي بحرقة ويدعو ‘‘الرب’’ أن يحفظ هذا الحاكم العربي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون؟ : كبير حاخامات اليهود يصلي ويبتهل ويبكي بحرقة ويدعو ‘‘الرب’’ أن يحفظ هذا الحاكم العربي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر صالح النعامي الكاتب الفلسطيني المتخصص في الشأن العبري مقطع فيديو لأحد حاخامات يهود "إسرائيل" ، الذي يبتهل فيه بأن يحفظ الرب رئيس مصر السيسي.

وكتب النعامي على حسابه في تويتر : " شاهدوا.. الحاخام المتطرف نير بن آرتسي ينشر فيديو يبتهل فيه من أجل السيسي، ويقول في صلاته: ندعو الرب في عليائه أن يحفظ رئيس مصر السيسي، وأنا أقول له: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك". Advertisements ​ ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​

يذكر أن النعامي كان قد كتب في تدوينات سابقة على حسابه في تويتر أن تسفي مزال، السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة أعرب عن أسفه، بسبب ما قام به الإعلام الإسرائيلي، حينما أظهر السيسي كعميل لإسرائيل.

وأضاف النعامي :" تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية".

وأشار أيضا إلى أن الجنرال عموس جلعاد، المسؤول الإسرائيلي السابق عن العلاقات مع مصر قال : صعود السيسي للحكم مثل معجزة لإسرائيل، السيسي أوقف تداعيات الربيع العربي الكارثية، كما أنه رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على التطرف الإسلامي.

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