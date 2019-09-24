الاكثر مشاهدة - الإمارات تنقل التجربة اليمنية إلى دولة عربية جديدة وتشكل ‘‘مجلس انتقالي’’ للانفصال .. وهكذا كان الرد

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عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي سوداني بارز، عما وصفه بـ"سيناريو إماراتي" يستهدف تقسيم السودان، وأن الإمارات في سبيلها إلى استنساخ تجربتها في اليمن، وتساءل رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني محمد علي الجزولي "هل ستعيد الإمارات المشهد اليمني في السودان حيث تدعم الشرعية الثورية في الخرطوم، وتعمل ضدها في الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتتقاسم الأدوار مع الموالين لها هنا وهناك؟".

وقال الجزولي في تدوينة كتبها على حسابه بتويتر- إن مسيرات خرجت في شرق السودان تطالب بالانفصال عقب تحركات زعيم قبلي تدعمه الإمارات هناك. Advertisements ​ ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​

وأضاف أن هذا الزعيم شهد في العاصمة الإريترية أسمرا مؤخرا تخرج مجندين من أفراد قبيلته، ثم سافر بعدها بجواز إريتري إلى أبو ظبي وما زال هناك، وخرجت بعدها مسيرات تطالب بالانفصال في منطقته.

وتساءل رئيس الحزب السوداني ماذا تدبر الإمارات في شرق السودان، وهل يدرك عملاؤها في الخرطوم ذلك؟

ووصف الجزولي الأمر بالخطير، داعيا إلى مواجهة ما أسماه "مشروع تذويب الهوية وتقسيم السودان".

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