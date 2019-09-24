ألقت مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت، على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة متورطين في صناعة الخمر، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وذكر "أمن ساحل حضرموت"، "أن قوة للمهام الخاصة بمكافحة المخدرات، داهمت مصنعاً كبيراً للخمر البلدي في منطقة بويش شرق المكلا".



وأضاف أنه تم القبض على 3 أشخاص متورطين، في صناعة الخمر بينهم امرأة عشرينية.



وأشار بأنه وُجد بحوزتهم، قرابة 610 لتر من مادة الخمر البلدي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بينهم امرأة.. القبض على 3 أشخاص متورطين في صناعة الخمر بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.