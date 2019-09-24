شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية رجل أعمال إماراتي يشتري عذرية فتاة أمريكية بـ 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الحدث أونلاين:

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فت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن فتاة أمريكية تدعى “جيسلي” وتبلغ من العمر”19 عاماً”، عرضت عذريتها للبيع عبر أحد مواقع الإنترنت الألمانية، في مزاد علني، شارك فيه العديد من الرجال حول العالم. ووفقا لما أعلنته الصحيفة، فقد فاز أحد رجال الأعمال في أبو ظبي بالمزاد العلني، مقابل مبلغ 3 ملايين دولار، بينما حصل أحد مشاهير هوليوود، على المرتبة الثانية في المزاد العلني، مقابل مبلغ 2.8 مليون دولار. وقالت “جيسلي” أمريكية الجنسية، “إن حلمها أخيرًا أصبح حقيقة”، حيث كانت تنوي عرض عذريتها للبيع من فترة طويلة، قبل أن تجد موقعًا متخصصًا في هذا الأمر”، وأضافت “ما المشكلة أن أبيع عذريتي مقابل مبلغ من المال، فسأفقدها في كل الأحوال”. وأضافت”جيسلي” أنها ضد كل من ينتقدون هذا الأمر، لأنه ضد حرية المرأة. وذكرت “جيسلي” أنها ستنفق المال على دراستها الجامعية، وشراء منزل، والسفر حول العالم. والجدير بالذكر أن الموقع يتقاضى 20% من المبلغ الذي تحصل عليه الفتاة. يُذكر أن “جيلسي” لم تكن الفتاة الأولى التي عرضت عذريتها للبيع، فقد سبقتها فتاة رومانية تدعى “ساندرا كيرفين” باعت عذريتها لرجل أعمال صيني، مقابل مبلغ 2.3 مليون دولار، عن طريق نفس الموقع.