محمد علي يهدد بنشر فيديوهات جنسية للسيسي وصلته من مصدر خاص..

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان والمقاول المصري الشهير محمد علي، يهدد فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بنشر فيديوهات جنسية له.

جديد الحدث أونلاين:

الحساب الذي يحمل اسم “أسرار محمد علي” على تويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:” في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك”

في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك 😂 — أسرار محمد علي (@MohamedSecrty) September 23, 2019

أسرار محمد علي@MohamedSecrty

في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك Advertisements

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