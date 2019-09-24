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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محمد علي يهدد بنشر فيديوهات جنسية للسيسي وصلته من مصدر خاص.. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان والمقاول المصري الشهير محمد علي، يهدد فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بنشر فيديوهات جنسية له.
جديد الحدث أونلاين:
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الحساب الذي يحمل اسم “أسرار محمد علي” على تويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:” في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك”
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