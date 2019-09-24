ميليشيات الإخوان تنهب محلا تجاريا بأبين

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

قالت مصادر محلية إن ميليشيا مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، اقتحمت ونهبت مركزاً تجارياً بمحافظة أبين.



وأضافت المصادر، أن مجاميع مسلحة من ميليشيا الإخوان، اقتحمت ونهبت "سوبر ماركت" بمدينة المحفد، تحت تهديد السلاح، في أحدث واقعة نهب تنفذها في المنطقة التي تسيطر على أجزاء منها.

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في السياق، قال سكان محليون، إن مسلحين على متن أطقم عسكرية تتبع "الشرعية"، داهموا منزلاً لمواطن في مدينة شقرة الساحلية، واختطفوه بذريعة "البحث عن مطلوب".

ويشكو المواطنون بمحافظة أبين من أعمال مداهمات وسلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة تقوم بها ميليشيا إخوانية تابعة للشرعية بقوة السلاح.