سياسي جنوبي : الميسري والجبواني وجباري يكررون سيناريو 1990

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الميسري والجبواني وجباري

كتب الخليج 365

قال سياسي جنوبي بارز، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني، ونائب رئيس البرلمان، عبدالعزيز جباري يكررون نفس سيناريو العام 1990م في إشارة إلى تكوين حزب التجمع اليمني للإصلاح .



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وأوضح السياسي البارز، المحامي يحيى غالب الشعيبي في تغريدات له بتويتر، "‏التاربخ يعيد نفسه ..جباري والميسري والجبواني يؤدون مهمة الشيخ الاحمر واليدومي والزنداني عندما قال لهم عفاش عام 90 اخرجوا من صفي وصف المؤتمر وشكلوا حزب سياسي يقف ضد الجنوب ويقاتل قيادته وجندوا تيار وخلايا الاخوان المسلمين ولكم الدعم بالمال والسلاح والتنسيق لهزيمة واحتلال الجنوب".

ويشير الشعيبي إلى أن ما يقوم به الميسري والجبواني وجباري هو محاولة لإستنساخ كيان جديد معادي للجنوب .

وتأتي تغريدة الشعيبي بالتزامن مع تواجد نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني في مسقط، في زيارة سرية بعد إعلانهم عن تشكيل ما وصفوه بالجبهة الوطنية للإنقاذ التي تبنت في البيان الأول لها مصفوفة من الأهداف المعادية للتحالف العربي والتي تلمح إلى التقارب مع الحوثيين وقطر.